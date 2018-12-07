澳洲迎酷暑飆破40度 5000多隻蝙蝠被熱死摔下樹

2018-12-07 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕位於南半球的澳洲不同於台灣，近日迎來酷暑，不少動物因此被熱死。日前一名女子在自家院子發現5000多隻蝙蝠屍體，散發出惡臭。經過調查，學者均認為牠們是被熱到脫水致死的。

根據《每日郵報》報導，近日澳洲進入炎熱季節，昆士蘭州（Queensland）的平均氣溫也突破40度，其北部城市湯斯維爾（Townsville）更是直接飆破45度！當地氣象局也預測這樣的酷熱天氣恐將持續5個月，這樣的炎熱天氣讓不少野外動物被活活熱死。一名住在昆士蘭埃蒙頓（Edmonton）的女子絲羅爾（Philippa Schroor）在本月4日一早，開門發現自家前院「陳屍」上千隻蝙蝠，還發出濃烈惡臭，有些甚至還因腐爛長出蛆來。

絲羅爾指出她隨即帶了2個孩子到旅館住，形容當天早上看到前院那副光景儼然是恐怖片，到現在餘悸猶存。相關單位接獲通報以後前往調查，發現現場約有5500隻蝙蝠屍體，研判這些蝙蝠都是因為熱到脫水致死。調查人員指出，這些蝙蝠早上吊掛在樹上熟睡，自身無法察覺慢慢升溫的天氣，等到反應過來時身體早就已經脫水導致無法動彈，活活被熱死。

這次熱浪有不少志工團體跳出來幫忙，相關單位也展開「降溫」救援行動，拿水槍替樹上的蝙蝠降溫，野生動物中心也搶救了500多隻剛出生的蝙蝠。

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