誠徵小偷！ 女店長測防盜 高薪找「專業小偷」偷自家商品

2018-12-07 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女店長在網站上刊出徵人廣告，希望雇用「專業小偷」，要求他竊取自家商品，且沒有任何法律責任，時薪更高達50英鎊（約新台幣1965元）。

根據《鏡報》報導，英國倫敦一名女店長在Bark.com刊出徵人廣告，希望能找到一名有經驗且無犯罪紀錄的小偷。主要工作內容則是要在一周內多次行竊店內，並向店長指出偷走的商品種類、做案手法。工作結束後，除了能拿到薪水以外，更能在店內隨意挑3件物品。

女店長表示，是希望能靠這些小偷，找到店裡的安全漏洞。她說2013年開店以來，只要逢年過節，店內就會有東西失竊，每年都會損失上千英鎊，逼不得已，才決定用這樣的防盜方法。只要透過雇用的小偷的作案紀錄，就能清楚知道如何應對難以阻止的竊案發生。

「Bark.com」聯合創辦人凱伊‧費勒（Kai Feller）對此感到十分意外，他說：「我們的網站有各式各樣的保全專家，但專業偷竊不是我們會主動提供的服務之一，不過我們仍希望會有相關人士願意協助這位店長。」

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