「耶誕老公公是假的！」被拱砸毀耶老巧克力 學童崩潰

2018-12-07 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕許多父母選擇讓孩子相信「耶誕老人」的存在，不破壞孩子夢想。不過，英國有個基督教慈善機構到學校辦活動，為了宣導耶誕節源自於耶穌誕生，竟向孩子們要求砸毀巧克力製作的耶誕老人及馴鹿，讓家長相當傻眼。校方緊急滅火，表示未來不會再邀請這個機構舉辦活動。

綜合外媒報導，基督教慈善團體「瑪麗巴斯」（Mary Bass Charity）到林肯郡的福利特伍德蘭小學（Fleet Wood Lane）辦演講，主講人泰勒女士（Emily Taylor）對孩子們宣導耶誕節起源是耶穌誕生，和耶誕老人無關，「耶誕老公公是假的」，她竟要求孩子們摧毀耶誕老人及馴鹿巧克力，還告訴孩子，這麼做可以帶走巧克力，如果不這麼做，就會下地獄。

家長們紛紛抗議，對於泰勒的言論相當反感，家長說，耶誕節對孩子來說是「奇幻的時刻」，此舉等同告訴孩子「耶誕老人是假的」，扼殺孩子的夢想。其中一名家長說，自己的孩子回家後相當失落，只好不斷向孩子保證，他們今年仍然會收到禮物。

校長卡頓（Rachael Cotton）緊急澄清，學校沒有任何宗教派別，對於家長的擔憂表達歉意且完全認同他們的擔憂，坦承瑪麗巴斯的演講不適合出現在校園，也保證不會再讓瑪麗巴斯的人員進行任何活動。

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