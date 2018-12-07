魯蛇也能爽用保險套！他用套套做這件事被網友狂讚

日本一位網友把保險套拿來泡腳，結果效果超好。（圖擷自推特）

2018-12-07 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕保險套還能這樣用？日本一位網友最近在推特發文表示，朋友之前送給他幾個保險套，但因為一直用不到，他於是拿來泡腳，結果效果超級好，引來其他網友熱議。

最近日本網友「おまる」在推特上發文，表示有朋友送給他幾個保險套，但卻一直都用不到，他於是突發奇想，把保險套拿來泡腳。該網友先將兩個保險套裝滿熱水，再分別將左右腳伸進去，這樣的泡腳體驗讓他直呼好溫暖。

該網友表示，他左腳的保險套是0.05mm保險套，右腳則是0.03mm，而他認為0.03mm的泡起來最舒服。他之後更貼出另一張照片，這次他還在保險套裡加入小蘇打粉，希望達到除腳臭的功效。

這則推文已經吸引5萬多人按讚，許多網友看到這樣的保險套用法後都笑翻，「這才是真正的用途！」、「天才。」、「我下次也要來試試看。」、「足浴超簡單。」、「非常有創意。」

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