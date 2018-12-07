不協助美軍還跑去幫中國 谷歌讓美國軍方超不爽

美軍參謀長聯席會議主席鄧福德質疑谷歌，不幫助美國發展軍事技術，卻願意幫中國研發網路審查。（美聯社）

2018-12-07 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國因為是極權國家，對網路有嚴格規範，網路公司谷歌（Google）為打進中國市場，就計畫推出審查版搜索引擎。不過此舉卻引來美軍不滿，美國最高指揮官批評谷歌，不幫助美國發展軍事技術，卻要幫中國研發網路審查。

據《美國之音》報導，谷歌在今年6月宣布，將不與美國國防部續約一項無人機計畫，理由是谷歌員工反對研發技術被用於戰爭。不過谷歌最近為打進中國市場，卻開始嘗試幫中國市場量身定制搜尋引擎，也遵從北京的審查要求。美軍參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）昨天（6）就在一場討論會上質疑谷歌，不繼續幫助美國發展軍事技術，卻願意幫助中國研發審查版搜索引擎。

鄧福德表示，美軍與民間企業的技術合作讓美軍可以在過去70年來，維護一個自由開放的世界秩序。他不覺得谷歌員工會樂見由俄國、中國主宰的世界秩序。鄧福德也認為，掌握人工智慧技術，將可能決定未來誰擁有軍事優勢，他因此希望谷歌等科技公司可以繼續與美軍合作。

其實前美國國防部副部長沃克（Robert O. Work）也曾批評谷歌的行為相當虛偽，谷歌在中國有人工智慧中心，他認為任何在中國人工智慧中心的技術最終都會被中國政府取得，最後落入中國軍隊手中。

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