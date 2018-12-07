性格大變？女教師課堂揮刀剪學生頭髮還飆起國歌來

女老師在課堂上邊飆唱國歌邊幫學生理髮。（圖擷自臉書）

2018-12-07 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名高中化學教師竟在課堂中強迫學生剪髮，並在剪髮過程中大唱國歌，剪完一個甚至衝到台下另找目標，嚇得學生驚恐逃竄。

綜合外媒報導，52歲女老師蓋欣格（Margaret Gieszinger）在美國維薩利亞大學中的預科中學（University Preparatory High School）教書，5日卻在課堂上要求學生讓她剪髮，甚至還唱起國歌來，整段離譜過程遭學生拍攝下來。

片中可見，蓋欣格要求一名男學生坐下讓她剪頭髮，男學生一開始還在嬉笑，但發現老師竟是來真的後，想趕緊離開座位，卻遭蓋欣格阻止喊道：「我還沒有完成，回來！」硬是剪下一撮頭髮後將它灑在空中，行為怪異，隨後蓋欣格便走下講台，四處尋找下一個目標，拿著剪刀在教室中走來走去，讓學生心生恐懼，還可聽見有人大喊「你不要碰我」！

《福斯新聞》報導，該校校長艾瑞克（Eric Thiessen）出面表示，整起事件中沒有任何學生受傷，蓋欣格的學生說：「她是一位有愛心又善良的老師，臉上通常都掛著笑容，但影片中的蓋欣格像變了一個人，並不是我們熟悉、喜愛的老師。」

蓋欣格因涉嫌重罪危害兒童遭警方逮捕，校方更發出聲明表示，不會讓蓋欣格重返校園教書，目前蓋欣格被關押在加州圖萊里縣的拘留所當中，據了解，蓋欣格並沒有任何前科紀錄，連其丈夫都表示，這不是她，不知道她為什麼會做出這個舉動。

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