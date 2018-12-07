強國屁孩闖賓士展場 大吃霸王餅乾吐槽車爛

2018-12-07 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國南寧一名小學3年級的學生，近日驚動當地教育局，因為這名男孩不僅闖入賓士車展場，大吃霸王餅乾，還在現場瘋狂吐槽車爛。

中國《梨視頻》報導，這名男童經常闖入賓士車展場，更直接坐在試乘車上，來個店內餅乾吃到飽。銷售人員錄下影片，只見男孩不斷在現場對車子的性能、配置等發表高見，更嫌棄賓士車比奧迪車爛，「（賓士）配置上面太LOW了」，「我們家有2台奧迪」更不耐煩地直呼，「我都不想講了」、「這種毛病，作為一個好的品牌是不該犯的。」

報導指出，據了解，男童在店內吃著免費餅乾足足半小時，之後銷售人員詢問男童「餅乾好吃嗎」，男童回應「不怎麼好吃」、「加點胡椒鹽會更好」。最後銷售人員訓斥男童，指他說話太惡毒，卻遭男孩怒回「我保證這種車在南寧賣不出一輛。」經通報後，目前南寧市教育局正在了解此事，該生學校也表示已調查處理。

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