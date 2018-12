動手不動口！2男子爆笑「和平吵架」 吸千萬人次點閱

2018-12-07 16:41

〔即時新聞/綜合報導〕隨著網路世代來臨,很多人在看到糾紛後都會用手機錄下PO網。最近就有一段街頭吵架影片在網路上瘋傳,不過影片中的兩人完全沒有肢體接觸,僅不斷向對方比出中指,讓其他網友都笑翻。

最近有網友在推特貼出一段影片,片中有兩位男子在美國紐約街頭起了糾紛,其中一位身穿黃衣的男子突然向黑衣男子比出中指,黑衣男看到後也不甘示弱比中指回擊。兩人就這樣不斷在路上互比中指,但糾紛過程中一句話都沒講,也沒有其他的肢體衝突。

後來黃衣男子過街準備離開,但黑衣男仍不罷手繼續比中指,兩人就隔著一條街繼續互比中指。貼出影片的網友幽默表示,「這真是我看到最激烈的衝突了。」

這段影片在網路上已經吸引超過2500萬人次點閱,許多網友看到後都笑翻,「文明人都這樣吵架」、「太暴力了」、「希望大家吵架也都這麼和平」

相關影片請見:

The most intense fight I’ve ever seen pic.twitter.com/TCXXO98ijp