巨乳儲物超好用 女星當眾喬奶掏...網驚呆

2018-12-07 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕34歲烏克蘭女星菲隆諾娃（Elena Filonova）日前在錄製節目的空檔，不僅當眾喬奶，更從巨乳中掏出一台手機，之後又再塞回去，畫面被攝影師錄下曝光後，引起網友熱烈討論。

綜合外媒報導，菲隆諾娃是烏克蘭當地的電視明星，當時她正在錄製談話性節目，在錄製空檔，菲隆諾娃竟當眾喬奶，並從雙乳中掏出一台iPhone 8Plus，之後一名工作人員前來為她調整錄音設備，並示意幫她把手機拿到一旁放置，沒想到菲隆諾娃動作更快，瞬間又將手機塞回胸前，還微笑表示不用幫忙。

報導表示，這段影片曝光後，菲隆諾娃透露，當時只是想將手機調成靜音模式，所以很快取出又放回，她也在IG打趣到「現在大家都知道我的安全地帶在哪裡了！」。「當我觀看節目時，不禁想起你和你的手機！」、「當我打掃時也會這樣做耶」、「太好笑了，我有時候也會藏東西在胸罩裡」，許多網友紛紛驚呼於菲隆諾娃親自示範「有容奶大」的奧秘。

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