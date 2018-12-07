女兒霸凌同學 父嚴懲她低溫2度天氣走8公里

2018-12-07 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕霸凌就是不對的事！美國一名爸爸考克斯（Matt Cox）被告知女兒克絲汀（Kirsten）在學校霸凌另一名學生，遭禁止搭乘校車3天，為了讓女兒深刻知道霸凌事件的嚴重性，便讓女兒在攝氏2度的氣溫下走8公里上學。

綜合外媒報導，考克斯在臉書上放上克絲汀在攝氏2度的天氣，背著書包走路上學的畫面，而他開著車跟在克絲汀後面確保女兒安全，此舉引來不少爭議，有人認為這個做法太極端，但也有另一派的人表示，身教大於言教。

考克斯表示，許多孩子會認為上學時有汽車或公車載是一件稀鬆平常的事，所以才會懲罰克絲汀走路上學，即便如此，他還有默默開著車在後面保護克絲汀。

考克斯說：「我知道有許多人不同意這個做法，但沒關係，因為我正教導克絲汀霸凌是不被接受、不正確的事。」克絲汀也說，她已經記取了教訓。

考克斯要求克絲汀在低溫的天氣下走路上學的畫面，有高達1800萬人次的觀看數，更有許多網友在影片底下留言，贊同考克斯的做法，「這是一個很好的教育方式」、「懂得糾正孩子錯誤的行為，很棒」、「希望她能記取教訓」；另有網友認為，觀念是好的，但覺得懲罰有點太嚴厲。

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