同志、直男都適用！ 美國男子收到「性別友善」搭訕紙條

美國一位男子收到一張搭訕字條，上面有著一位男生與一位女生的電話，讓他可以依性向決定要打給誰。（圖擷自推特）

2018-12-07 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕不少男女都有過被搭訕要電話的經驗，美國一位男子最近更是收到一張超有趣的搭訕字條，上面有著一位男生與一位女生的電話，讓他可以依性向決定要打給誰。

綜合報導指出，美國猶他州一位23歲男子克雷格（Cody Craig）最近在推特分享被搭訕的經驗，他更貼出收到的搭訕小紙條。值得注意的是，紙條上寫著，「嘿，如果你不是同志，我朋友覺得你很可愛，這是她的電話...（如果你是同志，這是我的電話...）」克雷格直呼，這真是他一天當中的最大亮點。

這則推文在網路上吸引36萬人次按讚，許多網友都留言，「太神奇了。」、「希望我的人生也這麼順利。」、「如果你是雙性戀，可以兩支都打。」也有不少網友好奇詢問，「結果你打了哪支電話？」

克雷格事後也在推特向網友更新進度，表示他打了男生的電話，並與對方一起去約會，過程相當順利，他很期待下次的約會。

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