8年前恐同言論遭挖出！凱文哈特辭退奧斯卡主持人

凱文哈特曾在表演時說出恐同言論，紛擾不斷的情況下毅然辭退奧斯卡主持人。（法新社）

2018-12-07 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧斯卡頒獎典禮無疑是全球電影圈年度盛事，由誰擔任主持人亦是場邊熱門話題。2019年奧斯卡主持人近日敲定，由美國知名喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）擔綱。但他隨即被爆出曾在表演時說出歧視同性戀族群言論，引發不少爭議。凱文哈特遂在推特上宣布，放棄奧斯卡主持人一職，並向同志族群表達歉意。

凱文哈特在推特上寫道，他決定婉拒擔任奧斯卡主持人的機會，「奧斯卡的夜晚，應是許多擁有驚人天賦的藝術家們齊聚一堂歡慶的時刻，我不願成為轉移焦點的那個人，我也要為了我過去的言論，誠摯地向同志族群道歉。」

凱文哈特被爆出在2010年一場表演中把同性戀當作搞笑題材，強調他最大的恐懼就是擔心自己的兒子是一名同性戀，「身為一名異性戀男人，如果能夠避免我的兒子變成同志，那我會這麼做的。」凱文哈特在2015年接受專訪時曾談起這段言論，他說當年對同志議題還沒有那麼敏感，今後不會再說這類笑話。

凱文哈特也曾在推特上開同志玩笑，例如，「我剛看到了一個超粗勇的同性戀！根本是穿著高跟鞋的霍克霍肯（摔角選手）。」雖然泰半貼文已由他本人刪除，但仍有不少在推特上流傳。

凱文哈特在確定獲奧斯卡主持人時，興奮地在IG分享：「多年來我一直被問是否會主持奧斯卡，我的回答向來一樣，身為諧星，這是千載難逢的機會，時機到了就會發生。」

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