英超冠軍隊老闆墜機亡 報告出爐：直升機踩踏板失靈

英超冠軍隊老闆維猜10月底墜機身亡，最新調查報告顯示，事故主因為直升機駕駛艙的踩踏板失靈所致。（法新社）

2018-12-07 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕英超勁旅萊斯特城（Leicester City）泰籍老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha），英國時間10月27日搭乘直升機離開球場時不幸墜機，機上5人全數罹難。最新調查報告顯示，事故主因為直升機駕駛艙的踩踏板失靈所致。

綜合外媒報導，英國航空事故調查局公布調查報告表示，維猜搭乘的AW169直升機，起飛後不久，開始不受控制的往右偏離，直升機尾翼接著冒出白煙，並在短暫滯空後便急速下墜至球場外。調查結果發現，該架直升機駕駛艙踏板與尾旋翼促動器的連結失靈，釀成墜機意外。

當局表示，會竭力盡速查明駕駛艙失靈原因，此外，歐洲航空安全局也表示，針對其他AW169機型的直升機進行檢查後，目前並未發現任何問題。據悉，AW169直升機是2015年最新的機型、全球僅售出60架。

警方資料顯示，除維猜之外，死者還包括他的2名隨行人員納沙拉（Nursara Suknamai）和卡佛彭（Kaveporn Punpare）、機師史瓦佛（Eric Swaffer），及機師的夥伴伊莎貝拉（Izabela Roza Lechowicz）。

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