排球正妹再添1枚 女球員「流汗素顏照」爆紅

泰國女球員因一張意外被捕捉到的「流汗素顏照」爆紅。（圖擷自Instragram）

2018-12-07 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕繼有「世界第一排球美少女」之稱的哈薩克球員莎賓娜（Sabina Altynbekova）後，日前網路上又有1名長相清秀的泰國女球員，因被媒體捕捉到「流汗素顏照」引起男網友暴動，獲得一致好評。

綜合外媒報導，意外被捕捉到的女球員阿農波恩（Anongporn Prom）是泰國國家青年隊的球員，在比賽休息時間被媒體捕捉到1張綁著包頭，脖子因流汗黏著幾根髮絲，並用堅定的眼神看著球場的照片而爆紅，瞬間成了搜尋焦點，網友紛紛直呼：「我遇見了排球女神！」

阿農波恩的社群媒體中充斥著坐在球場上、幫隊友按摩，更有帥氣扣球的照片，皆可看出她對排球的喜愛程度，據了解，阿農波恩今年才17歲，自8歲在電視上看到泰國隊奪得亞錦賽冠軍後，立志成為1名排球員，14歲便為1支曼谷排球隊效力，最後靠努力到了泰國國家青年隊，更把目標放在亞洲排球錦標賽上。

網友紛紛表示「這是真女神」、「會運動的女生最美」，另有網友表示，依阿農波恩的年紀及體能優勢，要在泰國球壇闖出一片天也不無可能，更好的話，說不定在東京奧運還能看到她；對於自己迅速在網上爆紅，阿農波恩表示很謝謝大家喜歡她，但自己將全部心思都放在排球上，望能繼續精進球技。

Credit: @Anongporn Promrat

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