民族主義的幻象！中駐美公使：中國「強大」 2成想像

2018-12-07 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕美中政策基金會5日舉行23週年年會，中國駐美大使館公使李克新致辭時認為，外國媒體及中國民族主義情緒都誇大了對中國地緣政治影響力的看法。

綜合媒體報導，李克新坦承，對中國「強大」影響力的看法，有60%基於現實，20%純屬外界想像，剩下的20%是中國自己創造的「民族主義泡沫」。這個結果來自於中國成為「快速追趕國家」的自豪感，然而近幾個月來，北京試圖遏止有關技術進步的言論，特別是「中國製造2025」戰略計畫。

報導表示，李克新指出，不要浪費時間閱讀那些聲稱「中國透過百年馬拉松超越美國」的書籍，因為大多出自零星證據和對中國膚淺的認識。他強調，儘管中國取得巨大的經濟進步，但許多地區仍十分貧困，各區發展差距驚人，且保護產權和改善空汙都是有待解決的難題，因此中國未來的戰略就是實現全面發展。

報導提及，李克新談到，無法理解中國「百年屈辱」者，無法知曉中國原則和採取的談判方式。對於中美同意建立90天的貿易戰談判窗口，李克新表示北京方面願意妥協，但涉及主權議題則不可，並再次重申「一個中國」的政策框架。

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