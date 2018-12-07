怕川普？習近平早知道孟晚舟被捕 為貿易休戰隱忍不提

英國媒體報導，中國政府早在川習會晚宴之前，就得知孟晚舟被捕的消息，但習近平為了專心處理貿易戰，決定不在晚宴中提及此事。（法新社資料照）

2018-12-07 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平本月1日在阿根廷G20期間會面，雙方達成貿易戰停火90天的協議，但最近中國科技巨擘華為創辦人任正非之女孟晚舟在加拿大被捕消息傳出，預料美中貿易戰恐再度升溫。英國媒體報導，中國政府早在川習會晚宴之前，就得知孟晚舟被捕的消息，但習近平為了專心處理貿易戰，決定不在晚宴中提及此事。

英國《金融時報》報導援引一名知情人士表示，中國政府在與川普晚宴前不久就得知孟晚舟被捕的消息，但因為習近平希望集中精力解決貿易緊張局勢，決定不在晚宴期間提出這一議題。

加拿大逮捕孟晚舟的時間，就發生在阿根廷G20川習會的同一天。《POLITICO》報導，美國國安顧問波頓指出，他事前就從司法部門得知加拿大即將逮捕孟晚舟，但他不確定川普在與習近平會面前是否知道。

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