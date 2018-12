紐約CNN遭炸彈恐嚇！ 節目播到一半主播被迫撤離

2018-12-07 12:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國有線電視新聞網「CNN」位於紐約的辦公室,在稍早接獲炸彈恐嚇,當局緊急疏散大樓人員,紐約警方已展開調查。

CNN紐約辦公室今日接獲電話炸彈恐嚇,隨即在當地時間晚間10點30分發布火災警報進行疏散,頻道改以播放錄影節目持續運作。大批警方和消防隊獲報後趕赴現場,封鎖周遭車輛和人行道展開調查。CNN紐約部門為時代華納中心的一部分,先前就曾收到疑似爆裂物包裹,疏散大樓員工。

事發時正好是CNN主播雷蒙所主持的《CNN Tonight》直播時段,播出因此中斷,雷蒙在推特上寫道,「我們在現場直播途中被撤離,原因是炸彈威脅,目前改播錄影節目,紐約警方正在調查中。」

We were evacuated in the middle of my live show. Bomb threat. We’re running taped programming. NYPD is investigating. Stay tuned. #cnn #nypd