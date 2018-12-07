紐約CNN遭炸彈恐嚇！ 節目播到一半主播被迫撤離

CNN紐約辦公室接獲炸彈恐嚇，人員已全數疏散。圖為示意圖。（法新社）

2018-12-07 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網「CNN」位於紐約的辦公室，在稍早接獲炸彈恐嚇，當局緊急疏散大樓人員，紐約警方已展開調查。

CNN紐約辦公室今日接獲電話炸彈恐嚇，隨即在當地時間晚間10點30分發布火災警報進行疏散，頻道改以播放錄影節目持續運作。大批警方和消防隊獲報後趕赴現場，封鎖周遭車輛和人行道展開調查。CNN紐約部門為時代華納中心的一部分，先前就曾收到疑似爆裂物包裹，疏散大樓員工。

事發時正好是CNN主播雷蒙所主持的《CNN Tonight》直播時段，播出因此中斷，雷蒙在推特上寫道，「我們在現場直播途中被撤離，原因是炸彈威脅，目前改播錄影節目，紐約警方正在調查中。」

We were evacuated in the middle of my live show. Bomb threat. We’re running taped programming. NYPD is investigating. Stay tuned. #cnn #nypd — Don Lemon （@donlemon） December 7, 2018

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