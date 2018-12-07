還說氣候暖化是騙局？ 格陵蘭融冰速度達千年新高...

最新研究赫然發現，格陵蘭島正以數千年來「前所未有」的速度在融解，而且不見減緩的跡象。（路透）

2018-12-07 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化為地球帶來嚴峻的考驗，最新研究赫然發現，格陵蘭島正以數千年來「前所未有」的速度在融解，而且不見減緩的跡象，保守估計本世紀末海平面恐再上升60公分。

由美國、比利時和荷蘭等國的科學家所組成的研究團隊，在科學期刊《自然》發表最新報告，發現過去25年來，格陵蘭島巨大冰蓋萎縮幅度驚人，科學家指出，這融化速度至少是350年來的最高紀錄，甚至是近8000年來最嚴重的現象。

研究更指出，全球暖化改變了格陵蘭冰蓋組成，受污染的冰雪取代原有較亮白冰層，吸收更多熱力令冰蓋融化得更快，形成惡性循環，導致格陵蘭冰川融化速度甚至比變暖幅度還要快，2012年可能是格陵蘭有紀錄以來最大規模的融解，約600億噸的融冰進入大海，排水量足以裝滿2.4億個標準泳池。

格陵蘭已經是被公認海平面上升最大的單一來源，若其冰面完全融解恐使全球水位上升7公尺，而NASA估計本世紀末海平面恐會再上升60公分，參與研究的科學家說這應是最為保守的估計，科學家說：「氣候變遷比我們想像的更早影響極圈，影響也比預期的還要大」，這並不是一個好兆頭。

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