期待金正恩訪問！南韓出現「偉人金正恩」歡迎團

南韓許多人期待金正恩的回訪，甚至出現了10多個歡迎金正恩訪問的民間團體。（美聯社）

2018-12-07 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今年3度訪問北韓後，金正恩曾公開透露，將在今年內訪問南韓首爾。雖然金正恩的承諾尚未兌現，南韓仍非常期待金正恩的回訪，如今，南韓甚至出現了10多個歡迎金正恩訪問的民間團體。

自由亞洲電台報導，南韓政府先前曾向金正恩提出於本月18日至21日訪問的提議，並進行相關準備。對於金正恩是否會在提議的時間訪問南韓，南韓統一部長趙明均在國會表示，「我們認為有很多種可能性，有可能會在今年內實現對首爾訪問，根據情況也有可能在時間上稍作調整」。

雖然金正恩尚未訪問南韓，但已經有不少南韓民眾相當期待這位北韓領導人的到來，甚至出現了10多個歡迎金正恩訪問的民間團體。他們的團體名稱分別是「偉人金正恩歡迎團」、「稱頌白頭守護團」和「大學生民族合一」等。

報導指出，這些團體從上週開始，持續在首爾舉行集會，稱頌金正恩的「偉大」。「偉人金正恩歡迎團」的裴朱燕就說：「我在此表示感謝金正恩委員長，感謝他為開啟新時代做出的決定」。

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