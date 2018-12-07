血汗！一小時工資不到40元 中國工廠超時製迪士尼娃娃

中國工廠遭爆料，讓員工超時工作製作迪士尼娃娃。（路透）

2018-12-07 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國一間替迪士尼（Disney）及玩具品牌費雪（Fisher-Price）製造商品的工廠，被爆料員工超時工作、時薪低廉等事跡，目前正在接受國際玩具工業理事會（ICIT）的「玩具業責任規範」（IETP）調查。

綜合外媒報導，6日人權組織（Solidar Suisse）和中國勞工觀察組織的發布一項調查報告，表示在中國廣東省河源市內華東玩具製造工廠的員工，大多數為45歲以上的女性，她們非法超時加班，一個月加班時數超過150小時，沒有休假及病假，有工人透露，如果他們病假3天或更長時間，可能會被罰款或解僱，這種因生病不能上班而遭到解雇的案例不少。

報告指出，最誇張的是，這些工人一小時的工資竟不到1.27美元（約台幣40元），若遇到旅遊旺季期，需每天工作10至13小時，每月工作天數最高達29天，倘若工人在加班期間請求休假，每小時工資將降到1.08美元（約台幣33元），導致他們的整個月的薪資低於287.49美元（約台幣8000多元）。

《衛報》報導，工廠的員工表示，很累，背部非常酸痛而且十分想睡，但不行，工作還沒結束，她更說道：「當你常一遍又一遍地做同樣的事情時，你會開始感到頭暈，且視力會變得模糊。」

人權組織出面向迪士尼及玩具品牌費雪等公司喊話，呼籲他們將部份利潤與工人們同享，望公司能提高工人的工資並縮短工作時間，說道：「孩子們喜歡迪士尼的玩具，但我們希望他們的父母能明白，這裡並沒有聖誕魔法，玩具都是由非法超時工作的婦女用廉價勞力所製造出來的。」

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