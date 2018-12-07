總統性騷擾？ 如果不是通俄門獵巫 川普：支持率該是75％

2018-12-07 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普6日時在推特上大發牢騷，抱怨若不是通俄門的調查，依自己過去2年的政績來看，施政滿意度肯定不只50%，並稱這根本是「總統（性）騷擾」！

綜合外媒報導，美國民調公司拉斯穆森報導（Rasmussen Reports）週三公布川普的施政滿意度為50%，昨日川普在推特上抱怨「若沒有虛假的獵巫事件（通俄門調查），照過去2年取得的政績（減稅、去管制化、大法官、軍事、退伍軍人等），我的支持率應該是75%，而非拉斯穆森公司說的50%，這叫做總統（性）騷擾！」

報導表示，部分主流民意調查人員常質疑拉斯穆森對川普較友好，並懷有親共和黨的傾向，根據Real Clear Politics的數據，川普的平均支持率為43.3%。因此川普發文後許多批評者回應「不，這正是事實，你該為超過30%的支持率感到幸運」、「你唯一能得到75%的方法就是說：我辭職。」

報導提及，川普經常將特別檢察官穆勒（Mueller）對通俄門的調查，形容為是一場「獵巫」行動。

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