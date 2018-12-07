美駐日2軍機相撞墜海 1死1獲救 仍有5人失蹤...

日本自衛隊以及海岸警備隊派遣10架飛機、3艘船協助美軍搜索5名失蹤士兵。（美聯社）

2018-12-07 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美軍陸戰隊1架KC-130空中加油機與1架F/A-18戰鬥機昨晨在日本岩國市外海發生相撞，兩機連同機上共7名美軍人員墜海，1名美軍幸運獲救，同時也發現1名殉職美軍遺體，目前仍有5人失蹤。

據《CNN》報導，美國海軍陸戰隊發表聲明說明撞機事件，在日本當地時間6日清晨1點42分，1架KC-130與1架F/A-18戰機在執行例行的空中加油訓練時，不慎相撞墜海，墜海地點位於岩國市外海約321公里的海域上，運輸機上載有5名美軍、戰鬥機2名美軍，已知至少有1名海軍陸戰隊員在墜機中喪生，屍體已經在7日中午找到，另1名海軍陸戰隊員獲救，情況良好。

美軍第7艦隊派遣P-8「海神式」海上巡邏機搜索失蹤人員，日本自衛隊以及海岸警備隊也派遣10架飛機、3艘船協助救援，希望能盡速找到失蹤士兵，受限於海況不佳，救援進度大受影響。

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