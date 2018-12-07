防都市暴動再傳！法國將關閉巴黎鐵塔、部署9萬名警力

法國週六（8日）將關閉巴黎鐵塔等景點，並大規模在全國部署8.9萬名警力，防止新一波的都市暴動。（法新社）

2018-12-07 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕法國政府先前宣布將調漲燃料稅，引起抗議，法國總理菲力普（Edouard Philippe）宣布，週六（8日）將關閉巴黎鐵塔等景點，並大規模在全國部署8.9萬名警力，防止新一波的都市暴動。

綜合外媒報導，法國政府原定明年1月1日調漲燃料稅，引發全國性「黃背心」運動示威，最近3週，更演變為數十年來最嚴重的都市暴動，失控的抗議者破壞公物、縱火打劫並攻擊警察，導致巴黎市容一片狼藉。法國政府目前做出妥協，宣布暫停調漲燃料稅。

為防止新一波都市暴動，菲利普指出，本週末（8日）巴黎鐵塔、當地數十間博物館、兩座劇院，都市內其他文化景點也將關閉。

另一方面，當局將在全國部署8.9萬名警力，光是巴黎就出動了8千多名警力，有些員警甚至配有裝甲車。菲利普表示，先前上街抗議民眾「帶來破壞」，為防都市暴動再傳，才會選擇部署警力、關閉觀光文化景點。

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