白宮顧問看美中談判：中國不履行貿易承諾的歷史悠久

提及美中貿易爭端，納瓦羅強調，川普政府正在要求中國做出根本性改變。（法新社）

2018-12-07 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕華為副董事長、首席財務長孟晚舟昨日爆出本月初在加拿大被捕的消息，引發市場對美中貿易緊張局勢加劇的疑慮。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）今日接受《美國之音》專訪時拒絕公開評論孟晚舟被捕一事，但提及美中貿易爭端，他強調，川普政府正在要求中國做出根本性改變。

納瓦羅今日接受《美國之音》專訪，拒絕回應孟晚舟被捕一事。針對美中之間的貿易爭端，納瓦羅表示，中國現在的貿易模式，是建立在國有企業、保護主義、重商主義之上，「我們要求的是，中國要遵守國際規則，成為國際貿易的公平競爭者，這當然就是要求他們改變其模式」。

納瓦羅指出，美中之間的貿易談判「將是一個艱難的談判」。他強調，中國不履行貿易承諾的歷史紀錄很悠久，而目前兩國談判的最大問題是，如何真正去核實，而不是被矇騙過關，「因為我們以前看到過這樣的事」。

然而，納瓦羅也表示，他對美中兩國90天內能否達成協議仍保持樂觀態度。美國總統川普先前曾表示，若與中國在90天內達不成協議，美國將擴大對中國商品徵收關稅的規模。

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