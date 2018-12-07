Google員工「胖手指」惹禍 45分鐘蒸發3.1億

美國Google公司一名員工最近在受訓期間，誤將測試用的假廣告，置入大量網頁及應用程式，歷時45分鐘。業內人士預估，此次錯誤將讓Google損失高達1000萬美元（約新台幣3.1億元）。（路透資料照）

2018-12-07 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國Google公司一名員工最近在受訓期間，誤將測試用的假廣告，置入大量網頁及應用程式，歷時45分鐘。業內人士預估，此次錯誤將讓Google損失高達1000萬美元（約新台幣3.1億元）。

英國《金融時報》報導，這個錯誤發生在美國加州時間4日，當時一群廣告部門員工正在了解如何使用廣告系統，一名訓練的員工失誤發出真正的廣告指令，讓美國和澳洲地區許多網站、應用程式內出現一個空白黃色長方形的假廣告，時間持續約45分鐘。

Google在5日發表聲明承認了這項錯誤，並表示將承擔所有的廣告費用，但不對問題的嚴重性發表評論。Google說，廣告員工的訓練導致這次的失誤，在發現錯誤後立即中止，並正在考慮實施保障措施，確保錯誤不會再次發生。一位業內消息人士指出，這次失誤的廣告成本高達1000萬美元。

一名知情人士表示，當一群Google員工被訓練如何使用電子系統時，其中一名受訓人員比預期「搶先一步」提交了「購買」訂單，且這些廣告為市價的10倍，Google直到45分鐘後才發現這項錯誤。

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