「原版」路克天行者光劍將600萬拍賣 漢米爾爆料：不是唯一

2018-12-07 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕專門拍賣好萊塢相關物品的拍賣行「歷史簡介 」（Profiles in History），宣布將要售出《星際大戰》中路克天行者 （Luke Skywalker）所使用的光劍，預估售價約20萬美元（約新台幣617萬元），但卻遭飾演路克的漢米爾爆料：「不是只有一支，我在電影拍攝過程中使用過很多支光劍。」

綜合外媒報導，「歷史簡介 」認為這是路克唯一使用過的光劍，這次拍賣會上的重點是第一集電影中，由漢米爾飾演的年輕天行者使用過的光劍，預估售價將高達15至20萬美元間（約台幣462萬至617萬間），10日將在洛杉磯舉行拍賣會。

光劍要出售的消息一出，飾演路克的漢米爾（Mark Hamill）特別在推特上提醒民眾，這並不是獨一無二的光劍，片中的光劍因拍片導致耗損率快，無論是他或替身演員都使用過非常多支光劍，拍片過程中有備用道具也是相當正常的狀況，更說，幾次他的手遭刀割傷，公司甚至直接多製作幾個海綿刀柄，以備更替。

漢米爾強調：「我不是要指責拍賣行，而是針對所有可能對『唯一』一支光劍有興趣的買家進行說明、澄清。」

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