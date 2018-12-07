避免政府關門 美國眾院批准臨時法案

2018-12-07 02:20

〔中央社〕美國聯邦眾議院今天批准一項讓聯邦政府暫時免於關門的臨時開支法案，並將之送往聯邦參議院審議。

參、眾兩院若不採取行動，包括農業部、國務院和國土安全部在內的數個聯邦政府機構預算就會到期。眾院通過的臨時法案將預算期限延長到本月21日。

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