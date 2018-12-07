中美貿易戰何時結束？郭台銘推測還要打這麼久...

中國領導人習近平與美國總統川普在阿根廷進行會談。（美聯社）

2018-12-07 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕12月初在阿根廷舉辦的川習會同意美中貿易戰停火90天，美在明年1月前先不對中國商品擴大課稅並繼續談判，台灣鴻海精密董事長郭台銘對此指出，貿易戰在短期內不可能休兵，推測應該會進行5年到10年。

根據《大紀元》報導，郭台銘4日參加在中國廈門舉行的兩岸企業家峰會，上台演說時指出，中美貿易戰藉由雙方領導人在會晤中宣告暫時休兵，但此事絕非一朝一夕能夠調停，「很可能是一場5到10年的持久戰爭」，雙方戰場會在經濟面與技術面展開。

郭台銘提到，未來代工製造業將更講究更彈性化、更強韌的供應鏈，「規模大不再是唯一勝算」，美國把中國定位在科技層面的「戰略競爭對手」，必定會設置高牆保護相關設備與「關鍵零配件」，中方在高技術商品的研發上勢必要有所調整才能應對，「工業製造業供應鏈也必須重新洗牌」。

郭台銘補充，在中美貿易戰當中從中獲利的國家，分別為墨西哥與越南，前者已與加拿大、美國組成新版貿易協定，美國、加拿大企業把未組裝完畢的產品送往墨西哥繼續生產，還可因該協定獲得紅利。

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