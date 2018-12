索忍尼辛百歲冥誕將屆 兒返俄指揮紀念歌劇

2018-12-07 00:30

〔中央社〕本月11日為蘇聯異議作家索忍尼辛百歲冥誕,莫斯科市有系列紀念活動。他生長於美國的指揮家兒子伊格納特日前即自美返回俄羅斯,將指揮根據父親遺作改編的歌劇作品。

索忍尼辛(Alexander Solzhenitsyn)在1970年代因著作批判蘇聯體制、揭發勞改營慘狀,且文字見諸於西方,遭黨國當局褫奪國籍、驅逐出境,並在往來西方數國後,與家人定居美國直到1994年返俄,結束20年的流亡生涯。晚年則與蘇聯國家安全委員會(KGB)出身的俄國現任總統蒲亭(Vladimir Putin)關係良好。

索忍尼辛本身也曾是勞改犯。被改編為歌劇的小說「伊凡.傑尼索維奇的一天」("One Day in the Life of Ivan Denisovich")即以他的相關經驗為素材。

這部兩幕歌劇7日將在莫斯科指標性的「波修瓦劇院」首演。

擔任本歌劇指揮的索忍尼辛兒子伊格納特(Ignat Solzhenitsyn)在舉行最後的定裝彩排前表示,從索忍尼辛的著作不再被禁、甚至可以被公開討論這件事看來,俄羅斯的確較蘇聯時期有長足進步。

但他接受法新社訪問,觸及俄羅斯當局對異議藝術家的壓迫時,他坦承,俄羅斯的確十分需要改革,且「在成為…完全正常、完全融和,人們可以自豪並有滿足感的國家前,還有很長一段路要走」。

索忍尼辛曾於1982年訪台,並在台北中山堂發表題為「給自由中國」的演講。他在演講中提醒台灣社會提防來自共產中國的威脅。

