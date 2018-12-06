推《西藏旅行對等法》 美國務院：若立法必定落實執行

為了反制中國當局禁止美國人在內的外國人進入西藏地區，美國國會計畫通過《西藏旅行對等法》，目的是針對執行「隔離政策」的中國官員，未來也將被美國當局限制入境。圖中遠處為西藏的布達拉宮。（美聯社）

2018-12-06 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕為了反制中國當局禁止美國人在內的外國人進入西藏地區，美國國會計畫通過《西藏旅行對等法》，目的是針對執行「隔離政策」的中國官員，未來也將被美國當局限制入境；而美國國務院對此表示歡迎，表示若成功立法，必落實執行。

綜合媒體報導，科羅拉多州的共和黨參議員科里·加德納（Cory Gardner）12月4日在一場聽證會上指出，少有美國官員會被中國當局獲准進入西藏地區，而很多外國記者與外國旅客也經常被拒絕進入；國務院也稱，2011年5月至2015年7月間，美國政府曾提出39項出訪西藏的要求，但其中只有4項批准；有人權組織批評，進入西藏比進入北韓還難。

由於中國官員能自由的在美國全境自由旅行，但是中方卻限制包括美國人在內的外國人進入西藏；因此美方考慮制訂《西藏旅行對等法》來反制，法案要求中國當局允許美國記者、外交官跟旅客能自由、不受限制的進入西藏，而美國國務卿必須每年向國會提出報告，指證涉及「相關限制政策」的官員，而這些官員日後也會被限制進入美國。

《西藏旅行對等法》法案是由麻薩諸塞州共和黨參議員麥高文（James P. Mcgovern）在今年4月提出，並在9月25日在眾議院通過；接下來只要在參議院通過，並經美國川普總統簽署後便可成功立法；而美國國務院負責東亞及太平洋事務的代理亞太副助卿石露蕊（Laura Stone）在12月4日表示，一旦該法案成為法律，國務院必定落實執行。

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