塔利班揚言碎屍萬段 阿富汗6歲小梅西一家流離失所

有「小梅西」之稱的6歲男孩阿瑪迪，現在卻被恐怖組織塔利班游擊隊當作目標。（歐新社）

2018-12-06 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗一名6歲男孩阿瑪迪（Murtaza Ahmadi）是阿根廷足球王牌梅西（Lionel Messi）的小球迷，他在2016年2月達成和梅西見面的夢想，豈料事後卻被恐怖組織塔利班游擊隊當作目標，揚言要將他「碎屍萬段」，為此全家只好被迫離開家園。

綜合外媒報導，阿瑪迪2016年身穿家人用塑膠袋製作藍白相間的「梅西塑膠球衣」照片在網上爆紅，獲得「小梅西」之稱，引起梅西本人注意，而2人更於同年見到面，阿瑪迪還得到梅西親手交給他的簽名球衣和一顆足球。不過在圓夢的同時，卻也讓塔利班盯上並恐嚇阿瑪迪一家，「為什麼不乖乖讓他（阿瑪迪）在學校學可蘭經，而是鼓勵他到外面玩足球？」

阿瑪迪的母親表示，阿瑪迪的名氣加深全家的恐懼，除了塔利班的恐嚇外，家中還會接到其他威脅電話，對他們說：「你們很有錢，把梅西給的錢拿出來，否則我就綁走你的兒子。」

報導指出，塔利班11月對加茲尼省（Ghazni）發動攻勢後，原先低調在當地居住的阿瑪迪一家日前也逃離家園，前往阿富汗首都喀布爾（Kabul）避難。

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