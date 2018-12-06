惡搞對手？ 先到麥當勞點華堡再來 漢堡王只收3毛錢

2018-12-06 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕速食店競爭激烈的年代，美國漢堡王近期發起一項活動，讓消費者可以用1美分（約台幣3角）的價格，購買自家招牌產品「華堡」，唯一的但書竟然是要求消費者要去麥當勞點餐後，才能回到漢堡王取餐，讓看到消息的網友表示，這比常在推特上大放厥詞的溫蒂漢堡還兇。

漢堡王官方YouTube帳號4日上傳一則影片，發起一項惡搞活動，表示只要使用漢堡王APP，前往使用者最近的麥當勞點餐，當APP偵測到鄰近的麥當勞據點時，就可以用台幣3毛錢的價格，成功購入漢堡王的當家商品華堡。

此舉引發不少消費者誤會，許多人就直接到麥當勞的得來速要求兌換華堡優惠，卻造成許多麥當勞店員一頭霧水，也造成麥當勞得來速的交通「卡條」，而漢堡王還側錄了這些狀況並剪輯成片上傳網路，2天時間就有超過25萬次的點擊率。

網友看完影片後留言回覆，將時常在社群上發言嗆辣的溫蒂漢堡拿來做比較，直稱漢堡王此舉實在比溫蒂漢堡還野蠻。也有不少網友樂見此事，因為他們居住地點附近的漢堡王就開在麥當勞隔壁。

漢堡王的這項活動由12月4日進行到12月12日，不少網友也等著看麥當勞要準備如何反制。

相關影片請見：

民眾到麥當勞點華堡畫面

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