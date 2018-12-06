冷氣故障客機成「蒸汽浴」 乘客快熱暈：感覺有50℃

2018-12-06 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕西伯利亞航空（Siberian Airlines）1架從新西伯利亞（Novosibirsk）飛往葉卡捷琳堡（Ekaterinburg）的航班，乘客們登機前必須忍受-25℃的低溫，登機後卻發現空調故障，有人感覺機內溫度高達50℃。乘客直呼簡直是趟地獄飛行。

綜合外媒報導，這架航班乘客先乘坐巴士到達登機門，當時氣溫僅有-25℃，不料登機後，乘客發現機艙內異常溫暖。其中1名乘客沙赫里（Vladimir Shakhrin）形容機艙就像桑拿房一樣，把手放到出風口時，空氣滾燙無比，溫度感覺有45℃至50℃。

飛機在停機坪等了30分鐘才起飛，這30分鐘內不少乘客都覺得炎熱無比，還聞到電線燒焦的味道，紛紛抗議「我們要下機」、「不想起飛，這架飛機不安全」。機長出面承認，表示空調系統的確有問題，但飛行沒有任何安全，並安慰乘客一切都會好轉。

起飛後的20分鐘後冷氣開始運轉，不過30分鐘後又停止了，乘客們被迫在密閉空間內，被高溫蒸烤近2小時，還有2名女乘客因此感到不適，幸好最後飛機平安抵達。

葉卡捷琳堡的俄羅斯調查委員會已開始著手調查；機組人員提到，先前在相同飛機工作時就有類似情形發生；航空公司發言人指出，專家們正在研究原因中。

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