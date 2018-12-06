駐日美軍軍機相撞墜海 2獲救5失蹤

駐日美軍一架KC-130空中加油機與一架F/A-18大黃蜂式戰鬥機今天凌晨在日本四國島外海相撞墜海。圖為2016年10月美軍2架F/A-18大黃蜂式戰鬥機和KC-130空中加油機進行加油演習。（美聯社）

2018-12-06 23:52

〔中央社〕駐日美軍一架KC-130空中加油機與一架F/A-18大黃蜂式戰鬥機今天凌晨在日本四國島外海相撞墜海，兩機共搭載7人，2人獲救、5人失蹤。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示，今天凌晨1時40分（台灣時間凌晨0時40分）左右，山口縣岩國市美軍岩國基地所屬的一架F/A-18戰鬥機與一架KC-130空中加油機在高知縣室戶岬南方約100公里的太平洋上空相撞墜海。

美軍資訊顯示，F/A-18戰鬥機搭載2人、KC-130空中加油機5人。日本海上自衛隊出動飛機與艦艇前往救援，墜海的7人中有1名原本在F/A-18戰機上的美軍於清晨5時40分左右，被自衛隊以直升機救起，意識清楚，

上午約10時45分，日本海上保安廳（相當於海巡署）巡邏船又發現一名人員，中午過後由海上自衛隊的艦艇救起。報導說，這個人被發現時是固定在飛機座位上，研判可能是從F/A-18戰機緊急逃生的。

其餘5人下落不明，美軍陸戰隊在接受日本海上自衛隊及海上保安廳的支援下，正漏夜搜救中。

根據美軍陸戰隊的聲明，這兩架飛機從岩國美軍陸戰隊基地起飛，都是在執行例行排定的訓練任務。目前不清楚事發時KC-130是否正在加油。

根據報導，從去年到今年間，神奈川縣厚木基地的航空母艦艦載機轉移到美軍岩國基地，目前岩國基地約部署120架軍機。

駐日美軍人數約5萬人，不時傳出意外事件。岩國市長福田良彥告訴議會，他已要求美軍在查明事故原因前停止作業。

11月12日F/A-18戰鬥機引擎墜落冲繩縣北大東島西南方的日本專屬海域，機上一人獲救。2016年12月F/A-18戰鬥機在訓練時墜落高知縣外海，機上一名飛行員殉職。

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