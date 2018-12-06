非洲豬瘟擴散21省市 陸委會：中國至今未依協議通報台灣

陸委會發言人邱垂正（圖）6日天表示，我方已多次要求中國官方通報非洲豬瘟相關疫情，但中國持續「已讀不回」。（中央社）

2018-12-06 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國自今年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，目前已有21個省市淪陷，陸委會6日表示，我方多次要求中國提供相關資訊，然而中國官方至今都未依循兩岸協議予以通報或回應。

綜合媒體報導，陸委會發言人邱垂正6日下午表示，中國非洲豬瘟疫情已經蔓延至21個省市、累計88起病例。非洲豬瘟一旦傳入台灣，由於目前沒有任何治療方式，也沒有疫苗能預防豬隻感染，所以只能仰賴撲殺處理，之前農委會曾透過陸委會、海基會向中國官方表達，希望台灣可以赴中國考察實際案例，也表示我方可以提供防疫技術，兩岸聯合防疫，然而中國都未給予回應。

另外，邱垂正指出，根據《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，雙方同意及時通報進出口農產品重大疫情與安全衛生事件訊息，且過去的確有有針對禽流感疫情進行通報；我方已多次要求中國官方通報相關疫情，但中國持續「已讀不回」。

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