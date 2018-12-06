紐教授研究中國干政屢遭騷擾 169人聯署促政府保護

2018-12-06 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭坎特伯雷大學教授布芮蒂（Anne-Marie Brady）2017年發表研究，指稱中國政府無所不用其極干涉紐國內政，自此她的辦公室和住所竟多次遭人闖空門。日前有169名學者、記者、政治家及人權活動人士發動聯署，要求紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）介入事件，為布芮蒂提供保護。

據《紐西蘭國家廣播電台》報導，聯署者們在6日上午於捷克網站「Sinopsis」上聯合發布一封公開信。信中提到，中國國家主席習近平不但鎮壓國內異見人士，連研究中國問題的外國學者也不放過，更指出布芮蒂已成為中國當局的攻擊目標。

報導指出，布芮蒂曾在5個月前，要求紐西蘭政府提供警察保護她的人身安全，但最後卻不了了之。因此在公開信的內容中，同時也強烈譴責紐西蘭政府的無作為。

為此，紐西蘭總理發言人僅表示：「我們支持並捍衛學術自由的合法權利，但在警方完成調查前，我們也不便回應事件。」

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