手指藏玄機？牛津研究︰女生食指比無名指長易「偷吃」

研究發現，食指比無名指長的女性較容易吸引到男性，在感情中也較容易偷吃。畫面中人物與新聞無關。（情境照）

2018-12-06 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕會不會「偷吃」從手指就能看出？英國牛津大學一項研究發現，女性的手指長度與感情忠貞度有關，食指比無名指長的女性較容易吸引到男性，因此在感情中也較容易偷吃。

綜合報導指出，英國牛津大學最近進行了一項研究，科學家在實驗中測量275名女子的手指長度，並採樣她們的DNA、要求她們進行感情心理測驗。結果發現，左手食指比無名指長的女生較有女人味、更容易吸引到男生。

科學家認為，女生食指比無名指長，與胚胎時期在母體內接觸較多雌性賀爾蒙有關，因此讓這些人更女性化。相反的，假如女生胚胎時期在母體內接觸到較多雄性賀爾蒙，就會比較男性化，無名指會比食指長。

不過研究也發現，由於食指比無名指長的女性較容易吸引到男性，她們在擇偶時有較好的條件，因此也可能出現對目前伴侶不滿、甚至是偷吃等情況。

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