美軍艦可能到黑海「提供安全」 俄將領：別輕舉妄動

2018-12-06 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄羅斯與烏克蘭的緊張情勢持續升高之際，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）也向北約盟友求援，希望北約能派遣軍艦到亞速海，對該區域「提供安全」；而美國日前就傳出可能將派軍艦前往黑海，對此，俄羅斯海軍將領警告「不要輕舉妄動」。

美媒《CNN》在昨天（12月5日）引述3位美國官員說法，表示美軍已經向國務院要求通知土耳其，計畫派遣1艘軍艦駛往黑海區域；由於《蒙特勒公約》規定，非黑海沿岸的國家若是要通過博斯普魯斯海峽、達達尼爾海峽進入黑海，必須在15天前透過外交途徑通知土耳其當局；不過有美官員表示，通知土耳其是要為海軍進入該區做好準備，但之後也不一定會真的成行。

美國海軍第6艦隊發言人凱爾‧雷恩斯（Kyle Raines）表示，美軍定期行動，促進第6艦隊在黑海的國際海域與航空的穩定與安全，同時確保根據國際法與相關規範自由行動的權利。

俄羅斯前黑海艦隊司令、海軍上將弗拉基米爾‧科莫葉多夫（Vladimir Komoyedov）對此表示：「這只不過是美國一貫的政治聲明而已。」他指出，沒有人可以禁止美軍前往黑海，而根據《蒙特勒公約》規定，美國海軍可以在黑海停留21天；不過如果美國軍艦非法進入俄羅斯領海，俄羅斯海軍部會對美國海軍的挑釁置之不理。

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