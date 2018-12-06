玩瘋了！衝馬路中間拍「抖音」 印度學生不爽被制止爆衝突

印度一群學生日前因在馬路中間拍攝「抖音」，和村民爆發衝突。圖中人物與本文無關。（圖擷取自YouTube）

2018-12-06 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕拍抖音拍到起爭議！印度一群學生日前因在馬路中間拍攝「抖音」被村民驅趕制止，幾天後便憤而回頭找村民算帳，雙方在經歷一陣推擠和暴打後，共計有8人受傷。

綜合外媒報導，抖音中一項「Nillu Nillu」的挑戰在印度相當熱門，其中「Nillu」在印度語的意思為「停下」。許多印度年輕人拍攝抖音時，就喜歡搭配「Nillu Nillu」這首舞曲，並在馬路旁邊靜靜守候，等到有車子開過來時，他們便會拿著一堆樹枝、樹葉衝出來擋在車前，一邊跳舞一邊要求車子「停下」。

而11月30日有印度一群學生也想拍攝相同抖音，上傳網路，沒想到這時有村民上前詢問「能不能到一旁拍攝，不要打擾別人」，讓這群學生們頓時心生不滿。

12月3日這群學生們又群聚在一起要回頭找村民算帳，雙方在經歷一陣推擠和暴打後，共有8人受傷，直到後來附近有商店的玻璃都被石頭砸破了，學生們才趕緊逃離現場。

對此印度當地警方表示，「拍攝抖音不僅會影響他人，還有可能造成死亡」。有時民眾堵在路中央，還會阻擋了救護車，這些行為應該也被列為妨礙公共安全罪。至於爆發衝突的村民和學生，雙方則都已嚴重違法。

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