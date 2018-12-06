旅德中國人遭到中方「紅色通緝」 反控中方政治迫害

2018-12-06 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國濫用國際刑警組織的「紅色通緝」時有所聞，有對旅居在德國的中國夫婦，因被中國以涉嫌貪腐而發布「紅色通緝」，雙雙在今年6月與11月於米蘭遭義大利警方逮捕；但被逮捕的2人均否認犯罪，並稱他們是遭到中國「政治迫害」，才被羅織罪名通緝。

綜合媒體報導，據德媒《法蘭克福匯報》報導，當事人X男與其妻G女是中國人，X男在2015年透過歐盟的「引進高端人才計劃」，持「歐盟藍卡」到德國旅居，並在一家公司擔任負責中國市場的銷售經理，而G女則是在一間諮詢公司工作，2人住在德國黑森林州的偏僻小鎮，平常生活低調，連鄰居都很少見到他們；不過2人因為被中國當局向國際刑警組織發布「紅色通緝」，先後在義大利米蘭遭義大利警方逮捕，目前X男遭軟禁，而G女則假釋候傳。

根據義大利的法庭資料指出，中國當局指控X男過去在山東某大學擔任管理財務的職員期間，授意妻子G女侵占山東某大學人民幣340萬元，還指控X男也貪污了人民幣1690萬元，並用這些贓款購置房產、名車與到香港購物等；中方還指控G女「支持藏獨、疆獨，支持法輪功」。

不過這些指控被G女否認，她反控遭中方發布「紅色通緝」的原因是政治迫害，並意圖用他們殺雞儆猴警告其他的異議份子；而G女在接受德國聯邦移民與難民署（BAMF）訊問時，交出一份X男過去在大學任職的會議記錄，內容指出男子因為反對中國當局「一黨專政」、主張「民主改革」而在2014年被剝奪教師資格；而且還發現一份疑似該大學流出的文件指出，「要將G女的政治問題包裝成經濟指控，因為從海外引渡政治犯的難度很大。」

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