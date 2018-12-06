山羊把70萬吃掉 塞爾維亞農家怒烤還請記者吃

2018-12-06 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞中部有個農家，日前準備將辛苦積攢的存款拿來買地擴建農場，不料因一時疏忽，整整2萬歐元（約新台幣70萬元）的鈔票被自家養了多年的山羊吃掉，結果這隻貪吃的山羊被氣炸的農家烤了當午餐，還邀請來採訪的記者共享佳餚。

俄媒《RT電視台》報導，住在塞爾維亞中部阿蘭傑洛瓦茨（Arandjelovac）附近村莊的西米奇（Simic）一家，他們一直夢想能將家族農場擴建，對此西米奇家努力存錢，終於存2萬歐元（約新台幣70萬元）可以購買10公頃的土地。

米萊娜‧西米奇（Milena Simic）表示，事發當天，因為準備與賣地者簽約，所以他們起了個大早清點鈔票，然後把錢放在客廳桌上，大家就去餐廳吃早餐；而岳父一如既往的去外面餵牛，結果他忘記把客廳大們關上，悲劇就發生了。

他們家養了多年的山羊「小白」就這樣大搖大擺的走進客廳，低頭對著鈔票堆大快朵頤；直到米萊娜的丈夫聽到怪聲，前去客廳查看時，嚇到差點心臟病發作，小白把2萬歐元（約新台幣70萬元）吃到只剩300歐元（約新台幣1萬元）；最後夢想破滅的米萊娜丈夫整天不發一語，盯著牆壁發愣，而罪魁禍首「小白」則被西米奇家做成烤山羊洩憤，還邀請前來採訪的記者一起共享佳餚。

採訪的《阿蘭傑洛瓦茨信息報》記者寫道，「烤山羊非常好吃」。

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