強國法師「保齡球式」放生 掰魟魚嘴大吼阿彌陀佛

2018-12-06 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名法師帶著一籃魟魚準備放生，只見他抓起魟魚，伸指掰開魚嘴，貼近大喊數聲「阿彌陀佛」後，再以宛如「打保齡球」的方式將之丟回水中。放生過程錄成影片被po上網，引發網友熱議，「這魚內心一定是崩潰的」、「到底是惡還是善」。

影片中，法師以佛經作為背景音樂，頭戴耳麥，以手指扣住魟魚背部的氣孔，抓起後粗魯將其翻過身，對著魚嘴巴大喊好幾聲「阿彌陀佛！」隨後把魟魚丟進水中。

法師抓起另一隻魟魚，繼續放生，並唸道：「讓全世界所有人圓滿，不墮胎，不傷害其他眾生，讓所有墮胎嬰兒和他們的信徒，永遠不受痛苦，放下一切；願全世界永無戰爭。」

有網友認為，法師帶擴音器，還有人在旁拍攝，作秀成分居多，也有人認為這樣的放生方法太粗暴，根本就是虐待，「敢這樣抓的應該還是拔掉尾刺的」、「往水裡扔的時候也不看著，砸著船往下扔，這TM是放生呢還是殺生呢？」

魟魚尾部長有毒刺，若遭刺傷將引起強烈劇痛，須泡熱水防止劇毒導致心臟麻痺，迅速送醫。

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