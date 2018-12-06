美國13歲少年「天胡」秒贏遊戲王比賽 機率僅65萬之1！

2018-12-06 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕武藤遊戲是你！「遊戲王卡」對戰遊戲可能是大部分8、9年級生的共同回憶，過去隨著動畫的熱映，對黑魔導、青眼白龍與黑暗大法師等等知名角色肯定不陌生；而日前美國有位小玩家，在參加一場卡牌對戰會時，竟然在開局以「傳說中的方式」一瞬間就秒殺對手，令人嘖嘖稱奇。

有位關注卡牌遊戲消息的推特網友「Kodai」，就轉發一則消息，日前有位13歲的美國「遊戲王卡」小玩家約瑟夫（Joseph），在參加一場小型的卡牌對戰會上，竟然一開場就抽中了「黑暗大法師」5個身體部分的卡牌，直接宣告勝利，開場即秒殺對手的畫面把旁人看傻眼。

由於遊戲王卡有一個瞬殺對手的方法，但必須要手中湊齊「黑暗大法師」5個身體部分的卡牌，成功召喚出來後便可以直接宣告勝利；不過光是湊齊卡牌就不容易，更何況還是開場一出手直接秒殺，有玩家估算這個機率是1/658008，成功機率極低，約瑟夫的勝利可說是活生生的奇蹟啊！

這則消息分享到網路上後，網友也嘖嘖稱奇道「主角！他是主角啊！」、「天胡啊」、「動畫都不敢這樣拍」、「而且關鍵是，牌組還是對手切牌過的」

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