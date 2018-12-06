中國2國手打假球！世界撞球協會判禁賽10年

中國2名選手打假球，分別被禁賽6年、10年。撞球示意圖。（歐新社）

2018-12-06 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國2名撞球國手近期內被世界職業撞球與斯諾克協會（WPBSA）宣布，2人在近3年內的國際撞球賽事中打假球事證明確，調查期間他們也坦承犯行，因此分別被禁賽6年與10年。

綜合外媒報導，現年28歲的曹宇鵬與31歲的于德陸，為賺取撞球賽事賭博利潤，曹在2016年間的威爾斯公開賽、印度公開賽的外圍賽與英國錦標賽中打假球；于則是在2015年至2017年的5場比賽中，以相同手法造假，其中一個賭局還讓他贏得8.6萬英鎊（相當於台幣338萬元）的利潤。

世界職業撞球與斯諾克協會仲裁庭指出，2人的行為是「撞球比賽的禍害」，主席傑森．弗格森（Jason Ferguson）說，「協會有非常有效的預防和監控方法來保護撞球運動」，于德陸被宣布禁賽10年，曹宇鵬則為6年，但有3年半的禁賽獲得暫緩執行。

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