性侵醜聞導致訴訟案破百件 美國體操協會急「聲請破產」

美國體操國家隊前隊醫納沙（Larry Nassar）涉嫌性侵運動員達20年，人數高達332名。（美聯社）

2018-12-06 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國體操協會（USA Gymnastics）因前隊醫納沙（Larry Nassar）被爆出曾性侵數百位女性運動員，陷入多起訴訟而遲遲無法重振旗鼓，於今（6）日（當地時間5日下午）向法院聲請破產。

綜合外媒報導，美國體操協會主席卡森（Kathryn Carson）以前隊醫納沙數百件訴訟案為由，今向印第安納波利斯（Indianapolis）法院提出破產聲請，尋求債權人保護。

卡森表示，「其實董事會討論破產一事已經有段時間，之所以這麼做是為了加快對受害者的賠償，同時防止體操協會的資產被債務人剝奪。」。他強調，體操協會的財務健全，但為了前隊醫納沙數百件的訴訟案，他們必須劃清界線。

不過許多受害者的代表律師曼利（John Manly）對此卻表示，「美國體操協會的管理層證明了自己在道德和經濟上都是破產的，這是他們無法保護運動員免受虐待，必然得面對的結果。」

54歲的美國體操國家隊前隊醫納沙，2015年被踢爆長年性侵數百位女性運動員，今年2月被判處合併執行高達125年的有期徒刑。

美國密西根州立大學（Michigan State University）則因昔日聘用納沙時，校方至少有14名高層人員最早從1997年就得知納沙的惡行但未制止，連同得負起相關責任。納沙的性侵醜聞曝光後，密西根州立大學於2016年9月開除納沙，並在今年5月則宣布，要賠償5億美元（約新台幣154.3億元）向322名提告的受害者和解。

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