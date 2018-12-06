熱門遊戲「學園偶像祭」公然全裸？ 網友截圖流竄

由史克威爾艾尼克斯推出的街機節奏音樂遊戲《LoveLive! 學園偶像祭 ～after school ACTIVITY～》今日疑似出現系統出包，遊戲中的角色衣服全部不見，通通變成全裸。（圖擷自PTT）
〔即時新聞／綜合報導〕由日商「史克威爾艾尼克斯」（Square Enix）推出的街機節奏音樂遊戲《LoveLive! 學園偶像祭 ～after school ACTIVITY～》今日疑似出現系統出包，遊戲中的角色衣服全部不見，通通變成全裸！官方為此緊急公告維修，不過在網路上已引發議論，不少網友都上傳相關擷圖畫面，有PTT網友更笑稱「經營不下去只好下海了」、「這是準備拍AV了嗎」等。
《LoveLive! 學園偶像祭》最早是一款由「武士道」（Bushiroad，簡稱「BR社」）和史克威爾艾尼克斯共同開發，史克威爾艾尼克斯營運iOS及Android智慧型手機節奏與冒險遊戲，這款遊戲是在第一期電視動畫播放完畢後不久推出，因反應熱烈更讓開發商KLab在2013年擺脫長期赤字的困境，之後更不斷推出更新版本，並有推出街機。據官方公告指出，今（6）日預定推出最新版本上線。
但今日官方卻突然緊急公告，指目前遊戲出現了嚴重的問題，因此必須先進行維修，且目前還不知道要修復多久，待修復完成後會再進行公告。
在推特上則有許多網友陸續上傳遊戲出包的畫面，只見所有遊戲角色的衣服全部不見，通通變成全裸，甚至有角色的頭不見了。在PTT也引發網友一陣議論，網友紛紛留言表示「神...神作 第一次看過二次元偶像下海的」、「全裸的live動畫看起來更好笑wwww」、「一堆全裸跳舞的影片，還有斷頭的www」、「深夜偶像節目XD」、「原來街機可以緊急維修XD」、「之前有個漫畫，說賣不好就下海拍AV原來是真的」、「而且還是在街機……這可以列入史上最大出包了吧」、「有日本玩家把全裸的畫面印出來了XD」、「製作團隊：不要誤會了，這是超級貼身的肉色緊身衣啦」、「神作，偵測到大批人潮前往街機廳」、「12/4返台的我現在正猛烈後悔中」等。
《LoveLive! 學園偶像祭》最新版本宣傳影片：
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【お知らせ】現在重篤な不具合が発生しており、その対応のため緊急メンテナンスを実施させていただきます。メンテナンス終了時間は現状未定となっておりますが、稼働再開の目途がたち次第、改めて告知させていただきます。お客様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます #スクフェスAC— 【公式】ラブライブ！スクフェスAC運営 （@lovelive_SIF_AC） 2018年12月6日
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《LoveLive! 學園偶像祭》最早是一款由「武士道」（Bushiroad，簡稱「BR社」）和史克威爾艾尼克斯共同開發，史克威爾艾尼克斯營運iOS及Android智慧型手機節奏與冒險遊戲。（圖擷自YouTube）
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《LoveLive! 學園偶像祭》是一款手機節奏與冒險遊戲，但今日官方卻突然緊急公告，指目前遊戲出現了嚴重的問題，因此必須先進行維修。由網友翻拍的遊戲畫面可看到，遊戲中的角色衣服全部不見，通通變成全裸，甚至有角色的頭不見了。（圖擷自推特）
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