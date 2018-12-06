熱門遊戲「學園偶像祭」公然全裸？ 網友截圖流竄

由史克威爾艾尼克斯推出的街機節奏音樂遊戲《LoveLive! 學園偶像祭 ～after school ACTIVITY～》今日疑似出現系統出包，遊戲中的角色衣服全部不見，通通變成全裸。（圖擷自PTT）

2018-12-06 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕由日商「史克威爾艾尼克斯」（Square Enix）推出的街機節奏音樂遊戲《LoveLive! 學園偶像祭 ～after school ACTIVITY～》今日疑似出現系統出包，遊戲中的角色衣服全部不見，通通變成全裸！官方為此緊急公告維修，不過在網路上已引發議論，不少網友都上傳相關擷圖畫面，有PTT網友更笑稱「經營不下去只好下海了」、「這是準備拍AV了嗎」等。

《LoveLive! 學園偶像祭》最早是一款由「武士道」（Bushiroad，簡稱「BR社」）和史克威爾艾尼克斯共同開發，史克威爾艾尼克斯營運iOS及Android智慧型手機節奏與冒險遊戲，這款遊戲是在第一期電視動畫播放完畢後不久推出，因反應熱烈更讓開發商KLab在2013年擺脫長期赤字的困境，之後更不斷推出更新版本，並有推出街機。據官方公告指出，今（6）日預定推出最新版本上線。

但今日官方卻突然緊急公告，指目前遊戲出現了嚴重的問題，因此必須先進行維修，且目前還不知道要修復多久，待修復完成後會再進行公告。

在推特上則有許多網友陸續上傳遊戲出包的畫面，只見所有遊戲角色的衣服全部不見，通通變成全裸，甚至有角色的頭不見了。在PTT也引發網友一陣議論，網友紛紛留言表示「神...神作 第一次看過二次元偶像下海的」、「全裸的live動畫看起來更好笑wwww」、「一堆全裸跳舞的影片，還有斷頭的www」、「深夜偶像節目XD」、「原來街機可以緊急維修XD」、「之前有個漫畫，說賣不好就下海拍AV原來是真的」、「而且還是在街機……這可以列入史上最大出包了吧」、「有日本玩家把全裸的畫面印出來了XD」、「製作團隊：不要誤會了，這是超級貼身的肉色緊身衣啦」、「神作，偵測到大批人潮前往街機廳」、「12/4返台的我現在正猛烈後悔中」等。

《LoveLive! 學園偶像祭》最新版本宣傳影片：

網友翻拍遊戲出包畫面

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