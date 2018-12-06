正妹喊熱脫衣失憶 泰國官方證實「失身藥」已使多女受害

本月2日又有一名年輕女子在泰國夜店遭下藥，同樣全身燥熱脫到只剩貼身衣物，痛苦的抱著一大桶冰水猛灌，還不斷發出抱著朋友發出痛苦的呻吟。（圖擷取自臉書）

2018-12-06 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕泰國近日頻傳有年輕女性在酒吧、夜店遭人下藥，隨後出現全身發燙、痛苦難當，甚至喪失意識的情形。對此泰國禁毒委員會秘書長尼勇證實，「失身藥」真的在市面上流傳，也提醒前往聲色場所的男女務必多加小心。

上月21日一名泰國酒店女公關遭到下藥，隨後全身發燙，脫光衣物沖冰水仍無法抑制，期間還不斷嘔吐。本月2日又有一名年輕女子在泰國夜店遭下藥，同樣全身燥熱脫到只剩貼身衣物，痛苦的抱著一大桶冰水猛灌，還不斷發出抱著朋友發出難過的呻吟，直到藥效退了才症狀才得緩解。事後受害女子也在臉書表示「沒想到這種事會發生在自己身上，若非親身經歷，不會知道這種折磨有多難受」。

根據馬來西亞《詩華日報》報導，泰國禁毒委員會秘書長尼勇指出，這種「失身藥」屬於苯二氮類（Benzodiazepine）藥品，若加入飲品中，會讓喝下的人頭暈、失去意識，更可能出現短期失憶等症狀，早就流傳在年輕族群中，現在更成為有心人士的犯案工具。

尼勇提醒，長期服用此藥物容易上癮，並可能罹患精神疾病，同時一旦停藥會出現焦慮、厭世等極端負面情緒，也提醒所有經常前往聲色場所的男女要特別提高警覺。

年輕女子在泰國夜店遭下藥，痛苦的抱著一大桶冰水猛灌

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