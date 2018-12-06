美男嚴重咳嗽 最後竟咳出支氣管樹血塊

2018-12-06 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州有位36歲男病患住院時，持續咳嗽且咳出血、肺部黏液，而他在一次嚴重咳嗽時，竟咳出一塊右肺支氣管樹（bronchial tree）的血塊，事後一週心臟衰竭病逝。

綜合外媒報導，據《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）文章顯示，該病患罹患罕見的「心室射出分率衰竭」，心室射出分率只有20％，而正常人則介於50-70％，且也有「二葉式主動脈瓣窄狹」問題，而裝人工心臟瓣膜。有回他因心臟病惡化，入住加州大學舊金山分校醫學中心（UCSF Medical Center），但當時他心臟植入的心律調節器已阻塞。

住院期間，醫生用心室輔助裝置（Impella ventricular assist device）幫助他緩解衰竭症狀，以及連續輸注肝素進行抗凝治療，但造成男子頻繁咳嗽、呼吸困難，因此為提高男子肺壓，醫師只能不斷補充氧氣。後來在一次的劇烈咳嗽中，男子竟咳出一塊形狀是右肺支氣管樹的血塊，醫師見狀，緊急為他做「支氣管鏡檢法」（bronchoscopy）手術，2天後拔管就未再出現咳血症狀，不過男子卻在1週後因心臟衰竭病逝。

報導指出，支氣管樹由氣管和兩個主要支氣管組成，主要將空氣運送到肺部，而右肺的右支氣管比左肺的左支氣管更寬、更短、更垂直。由於人體肺部比氣管大，不可能會有將整個肺咳出的病例，但是若在極端的咳嗽中，病患部分肺部則有可能會脫離肋骨。

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