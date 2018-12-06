2千年青銅像到底算誰的？ 美博物館槓上義大利

美國博物館不服義大利最高法院裁決要將「勝利青年」歸還義大利。（美聯社）

2018-12-06 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯蓋提博物館（J. Paul Getty Museum）收藏了一尊2000多年歷史的青銅像「勝利青年」（Victorious Youth），卻與義大利政府打官司長達10多年，日前義大利最高法院判雕像須歸還義大利，不過博物館不配合，強調將捍衛權益到底。

綜合外媒報導，「勝利青年」1964年於義大利近海被漁民發現，研判是古希臘藝術家留西波斯（Lysippos）於西元前300年至100年間的作品，至今超過2千年，數十年前被蓋提博物館以近400萬美元（約1億多台幣）收購，自此在博物館中展出，成為深受觀眾喜愛的鎮館之寶。

英國《衛報》報導，蓋提博物館堅持自己在1997年時花錢「合法購入」，將會誓死捍衛保有雕像的權利，但義大利政府不這麼認為，宣稱蓋提博物館是用走私出境等違法行為獲得青銅像，自1989年開始與美國打起訴訟官司，要求歸還雕像。

這長達11年的纏訟，義大利最高法院於3日公布裁決，判蓋提博物館須將銅像歸還給義大利，代表義大利政府的律師羅蘭索（Lorenzo D'Ascia）表示，這是一個非常漫長的過程，但希望能盡快讓它回到義大利的懷抱中；蓋提信託（Getty Trust）公關副總裁拉賓（Lisa Lapin）3日發聲明說道：「我們將繼續捍衛對這個雕像的合法權益。」

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