南韓100度沸水管線破裂 1人遭燙死、逾40人燙傷

南韓京畿道高陽市一山地區白石站附近，一條埋在地下的熱水管線突然破裂，噴出攝氏100度的沸水，造成1人被燙死、超過40人燙傷。（圖擷自꿀팁臉書）

2018-12-06 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕好燙！南韓京畿道高陽市一山地區白石站附近，於前天（4日）晚間8時40分左右發生重大公安意外，1條埋在地下的熱水管線突然破裂，持續噴出攝氏100度的沸水，造成1人被燙死、超過40人燙傷。

據《韓國先鋒報》報導，該管線埋在地下約2.5公尺深，破裂後滾水淹沒了周遭3萬平方公尺（約3公頃）的區域，附近小餐館的金姓女員工心有餘悸地透露，當時她打開門向外看，赫然發現地上全是沸水，空中則是白茫茫的水蒸氣，心想自己就要死在這了。

金女說，在看不到前方的狀況下，大家本能地認為必須要爬高，因此匆匆從樓梯跑到2樓，但餐館老闆因為穿的是拖鞋，一雙腳仍然嚴重燙傷。

一名67歲的孫姓男子，於管線破裂時剛好開車經過，擋風玻璃被沖出來的碎片和水柱擊破，隨後他在車內被持續「燙熟」而死。據了解，孫男當晚和女兒與她的未婚夫共進晚餐，怎知卻在回家的路上遭遇不幸。

附近地區的路人和居民，共有40多人遭受輕重程度不等的燒燙傷，2861戶家庭無法使用熱水，全面恢復供應預計還要花上好幾天。

經過調查後，當地警察局透露這起事故是由於管道老化造成的，「舊管道在無法承受內部壓力時似乎爆裂了，之後還會再進行另一次聯合檢查。」

該沸水管道的厚度達到85公分，按照韓國區域供熱公司（Korea District Heating Corporation，KDHC）的說法，管道於1991年裝設，預計使用壽命為50年，但在此次事故中竟然破開40公分長的裂縫，KDHC對此公開道歉，並承諾未來會加強安全。

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